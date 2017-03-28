Тропический циклон "Дебби" обрушился на австралийское побережье и продолжает наносить ущерб островам и прибрежным районам штата Квинсленд на северо-востоке Австралии, сообщил во вторник австралийской телеканал Эй-Би-Си.

По данным метеорологов, скорость ветра в эпицентре циклона диаметром 50 км достигает 220 км/ч, при этом в некоторых островных районах она превысила 260 км/ч.

На данный момент циклону "Дебби" присвоена третья категория мощности по пятибалльной шкале.

Местные жители, которые отказались от эвакуации и решили остаться дома, сообщают о частых случаях падения деревьев, разрушениях строений и затоплениях подвальных помещений.

Ранее полиция Квинсленда сообщила, что один мужчина получил серьезные травмы, когда из-за сильного ветра на него обрушилась стена.

Кроме того, более 48 тыс. человек на северо-востоке страны остались без электричества.

Как сообщалось, власти Квинсленда провели эвакуацию более 3,5 тыс. человек из-за приближающегося тропического циклона, занятия были отменены в более чем 100 школах. Еще около 25 тыс. жителям низменных районов было рекомендовано покинуть дома из-за угрозы затопления.

По данным метеорологических служб, циклон "Дебби" продолжит быть активным на территории Австралии в течение еще нескольких дней.

Этот циклон стал самым сильным в регионе с 2011 года.