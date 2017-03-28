Тропический циклон "Дебби" обрушился на австралийское побережье и продолжает наносить ущерб островам и прибрежным районам штата Квинсленд на северо-востоке Австралии, сообщил во вторник австралийской телеканал Эй-Би-Си.
По данным метеорологов, скорость ветра в эпицентре циклона диаметром 50 км достигает 220 км/ч, при этом в некоторых островных районах она превысила 260 км/ч.
На данный момент циклону "Дебби" присвоена третья категория мощности по пятибалльной шкале.
Местные жители, которые отказались от эвакуации и решили остаться дома, сообщают о частых случаях падения деревьев, разрушениях строений и затоплениях подвальных помещений.
Ранее полиция Квинсленда сообщила, что один мужчина получил серьезные травмы, когда из-за сильного ветра на него обрушилась стена.
Кроме того, более 48 тыс. человек на северо-востоке страны остались без электричества.
Как сообщалось, власти Квинсленда провели эвакуацию более 3,5 тыс. человек из-за приближающегося тропического циклона, занятия были отменены в более чем 100 школах. Еще около 25 тыс. жителям низменных районов было рекомендовано покинуть дома из-за угрозы затопления.
По данным метеорологических служб, циклон "Дебби" продолжит быть активным на территории Австралии в течение еще нескольких дней.
Этот циклон стал самым сильным в регионе с 2011 года.
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