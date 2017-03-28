Вдова террориста Халида Масуда, совершившего теракт на прошлой неделе в Лондоне, Рохей Хайдара осудила его действия и выразила соболезнования родственникам жертв, сообщили во вторник британские СМИ.

"Я опечалена и шокирована тем, что сделал Халид. Я решительно осуждаю его действия, - сказала Р.Хайдара. - Я выражаю соболезнования семьям жертв и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

При этом она попросила "уважать право на неприкосновенность частной жизни в такое тяжелое время для семьи".

Ранее мать террориста Джанет Аджао также осудила его действия, заявив, что не может оправдать сына и его убеждения.

Х.Масуд родился в Лондоне и поначалу носил имя Эдриан Рассел Аджао, однако затем принял ислам и сменил имя.

22 марта в столице Великобритании произошло нападение, которое британская полиция квалифицировала как теракт. Сначала террорист на автомобиле совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем, вооружившись ножом, напал на группу полицейских возле здания парламента. Жертвами теракта стали четыре человека. Ранения получили еще несколько десятков человек.