Вдова террориста Халида Масуда, совершившего теракт на прошлой неделе в Лондоне, Рохей Хайдара осудила его действия и выразила соболезнования родственникам жертв, сообщили во вторник британские СМИ.
"Я опечалена и шокирована тем, что сделал Халид. Я решительно осуждаю его действия, - сказала Р.Хайдара. - Я выражаю соболезнования семьям жертв и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим".
При этом она попросила "уважать право на неприкосновенность частной жизни в такое тяжелое время для семьи".
Ранее мать террориста Джанет Аджао также осудила его действия, заявив, что не может оправдать сына и его убеждения.
Х.Масуд родился в Лондоне и поначалу носил имя Эдриан Рассел Аджао, однако затем принял ислам и сменил имя.
22 марта в столице Великобритании произошло нападение, которое британская полиция квалифицировала как теракт. Сначала террорист на автомобиле совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем, вооружившись ножом, напал на группу полицейских возле здания парламента. Жертвами теракта стали четыре человека. Ранения получили еще несколько десятков человек.
Президент Алиев в июле может посетить с визитом Казахстан
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана 130 раз - Минобороны
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Аргентины
Азербайджанская СК Азерсыгорта увеличила уставный капитал на 12,5%
Грузоперевозки в Азербайджане в январе-феврале выросли на 4,4%
Президент Алиев проводит республиканское совещание по вопросам развития хлопководства
К 2027 году иностранные туристы будут ежегодно тратить в Азербайджане почти $6 млрд - WTTC
Гражданка Азербайджана пыталась пронести на территорию страны незадекларированные золотые изделия весом более 435 гр.
Гражданин Ирана пытался пронести во внутренних органах в Азербайджан около 165 гр. героина
Президент Алиев открыл ряд объектов в Саатлинском районе
Президент Азербайджана открыл новую подстанцию и автодорогу в Саатлинском районе
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Киностудия “Нариманфильм” стала партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Студенты БВШН учатся действовать в чрезвычайных ситуациях
Группа компаний «Вейселоглу» стала спонсором Caspian Energy Forum Baku 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»