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Внешняя политика 28.03.2017 11:30

Президент Алиев в июле может посетить с визитом Казахстан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в июле может посетить с визитом Казахстан, заявил заместитель посла Казахстана в Баку Байыржан Досмамбетов.

Во вторник в Баку состоялось роуд-шоу, посвященное предстоящей выставке "ЭКСПО 2017" в Астане 10 июня - 10 сентября.

"В рамках ЭКСПО 9 июля пройдут Дни культуры Азербайджана. Надеемся, что президент Ильхам Алиев примет участие в этих мероприятиях", - сказал Б. Досмамбетов в ходе выступления на роуд-шоу.

По его словам, Азербайджан представлен на ЭКСПО одним из самых больших павильонов.

"Площадь азербайджанского павильона составляет 403,3 кв. м. Это один из самых больших павильонов выставки", - отметил дипломат.

Б. Досмамбетов добавил, что Дни Культуры России и Бразилии в рамках ЭКСПО будут открыты президентами этих стран.

Организаторами роуд-шоу в Баку являются представители Национальной компании "Астана ЭКСПО 2017" и Национального авиаперевозчика Казахстана компании "Эйр Астана".

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, КАЗАХСТАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]