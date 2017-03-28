Президент Алиев в июле может посетить с визитом Казахстан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в июле может посетить с визитом Казахстан, заявил заместитель посла Казахстана в Баку Байыржан Досмамбетов.
Во вторник в Баку состоялось роуд-шоу, посвященное предстоящей выставке "ЭКСПО 2017" в Астане 10 июня - 10 сентября.
"В рамках ЭКСПО 9 июля пройдут Дни культуры Азербайджана. Надеемся, что президент Ильхам Алиев примет участие в этих мероприятиях", - сказал Б. Досмамбетов в ходе выступления на роуд-шоу.
По его словам, Азербайджан представлен на ЭКСПО одним из самых больших павильонов.
"Площадь азербайджанского павильона составляет 403,3 кв. м. Это один из самых больших павильонов выставки", - отметил дипломат.
Б. Досмамбетов добавил, что Дни Культуры России и Бразилии в рамках ЭКСПО будут открыты президентами этих стран.
Организаторами роуд-шоу в Баку являются представители Национальной компании "Астана ЭКСПО 2017" и Национального авиаперевозчика Казахстана компании "Эйр Астана".
Ф.Исазаде
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