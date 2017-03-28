Президент Алиев открыл ряд объектов в Саатлинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник участие во вводе в эксплуатацию системы водоснабжения города Саатлы, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев также принял участие в открытии построенного в Саатлы Фондом Гейдара Алиева детского дома – яслей на 100 воспитанников.

В рамках поездки в Саатлинский район президент ознакомился в селе Гыраглы с посевными хлопками фермера Хумай Мамедовой.

Р.Бабаев