Президент Алиев открыл ряд объектов в Саатлинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник участие во вводе в эксплуатацию системы водоснабжения города Саатлы, сообщает сайт главы государства.
И.Алиев также принял участие в открытии построенного в Саатлы Фондом Гейдара Алиева детского дома – яслей на 100 воспитанников.
В рамках поездки в Саатлинский район президент ознакомился в селе Гыраглы с посевными хлопками фермера Хумай Мамедовой.
Р.Бабаев
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