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28.03.2017 11:33

Президент Алиев открыл ряд объектов в Саатлинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял во вторник участие во вводе в эксплуатацию системы водоснабжения города Саатлы, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев также принял участие в открытии построенного в Саатлы Фондом Гейдара Алиева детского дома – яслей на 100 воспитанников.

В рамках поездки в Саатлинский район президент ознакомился в селе Гыраглы с посевными хлопками фермера Хумай Мамедовой.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ОБЪЕКТЫ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]