Киностудия “Нариманфильм” стала партнером Caspian Energy Forum Baku 2017

Компания “Нариманфильм” стала партнером 4-го Международного Caspian Energy Forum-2017(www.caspianenergyforum.com), который состоится в Баку12 апреля 2017года.

Председатель правления киностудии “Нариманфильм” Нариман Мамедов отметил, что компания высоко оценивает деятель­ность CEIBC и проводимые им мероприятия и форумы. По его словам, в момент, когда страна активно развивает ненефтяной сектор, немаловажным является поддерживать экономические реформы и шаги, предпринятые государством посредством проведения такого рода форумов. «Стоит отметить, что третья сессия форума под названием Brands of Azerbaijan посвящена ненефтяному сектору, где ожидается выступление министров и госчиновников данной отрасли по актуальным на сегодняшний день вопросам и проблемам. Именно такие форумы являются неотъемлемым механизмом в стратегии по привлечению большего объема иностранных инвестиций, улучшения бизнес-среды и налаживании связей между иностранными и местными компаниями», - заключил Н.Мамедов.

«Мы рады видеть компанию «Нариманфильм» в числе наших партнеров, что в очередной раз демонстрирует, что Клуб и Форум способны объединить в себе компании из различных отраслей экономики», - заявил первый заместитель председателя и главный ис­полнительный директор Caspian European Club (Caspian Business Club) и CaspianAmericanClub Тельман Алиев.

“Нариманфильм” основан в 1994г. с целью предоставления лучших продуктов и услуг клиентам и партнерам, создана опытная команда сценаристов, режиссеров, техников и дизайнеров. “Нариманфильм” является одним из самых передовых провайдеров как в области профессиональных видео- и фотосъемок, так и в реализации новых медиа технологических решений в избранных бизнес-сферах. Компания предлагает полный спектр услуг по производству кино- и видеопродукции, владеет интернет-кинотеатром Az Cinema Online.

«Важным аспектом, на наш взгляд, является участие в Caspian Energy Forum-2017 представителей правительства, глав круп­ных компании и организаций, поддерживающих и принимающих активное участие в экономических реформах, проводимых под руко­водством Президента Азербайджана, Председателя Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club Ильхама Алиева. Мы благодарим Администрацию Президента Азербайджана, всех членов правительства, министров, глав госкомитетов, госаг­ентств и госкомпаний, которые положительно отреагировали на нашу просьбу и согласились принять участие в работе форума, посвя­щенном предварительным результатам экономических реформ, а также согласились выступить в качестве спикеров и участников об­суждений проблем, вопросов и предложений, которые беспокоят компании, желающие осуществлять свою деятельность в Азербай­джане», - подчеркнул Тельман Алиев.

В Caspian Energy Forum-2017 также примут участие еврокомиссары, руководители государственных структур, министерств, ко­митетов и ведомств Азербайджана, стран каспийско-черноморского и балтийского регионов, представители дипломатических и между­народных миссий, аккредитованных в Азербайджанской Республике, а также руководители крупных международных компаний. В це­лом, в работе форума примут участие 500 делегатов из 50 стран мира.

Форум будет состоять из трех сессий. Первая сессия будет посвящена предварительным итогам проводимых экономических реформ, вторая сессия затронет вопросы развития нефтегазового и энергетического секторов стран каспийского региона, третья сес­сия – посвященапроектам,реализуемым в ненефтяном секторе (финансы, транспорт, ИКТ, агропромышленность и туризм) и их про­движению на мировые рынки.

Генеральным спонсором 4-го Международного Caspian Energy Forum-2017 является Azersun Holding, спонсорами - Группа ком­паний «Вейселоглу», Cross Caspian Oil and Gas Logistics LLC, PolyMart и «Научно-Производственная Компания R.I.S.K.», партнерами – SINAM, “Нариманфильм”, ООО «Азпетрол Лтд.», ОАО AzMetco и ASE EXPRESS & OCS, DSV.

Регистрация для участия на форуме: http://caspianenergyforum.com/index.php/en/registration