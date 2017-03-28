Грузоперевозки в Азербайджане в январе-феврале выросли на 4,4%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-феврале 2017 года составил 32 млн 612,6 тыс. тонн, что на 4,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в Госкомитете по статистике.

По данным статистики, в январе-феврале 2017 года объем ненефтяных грузоперевозок увеличился на 6,6% - до 23,5 млн тонн.

В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 76,3%, на долю госсектора – 23,7%. При этом объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий в январе-феврале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 0,2%.

За отчетный период по железной дороге перевезено 2 млн 895,2 тыс. тонн (включая транзитные грузы), что на 29,2% выше показателя января-февраля 2016 года.

Морским транспортом республики в отчетный период 2017 года перевезено 1 млн 263,9 тыс. тонн различных грузов (рост на 50,5%), автомобильным транспортом - 18 млн 433,9 тыс. тонн (рост на 2,3%), воздушным – 24,7 тыс. тонн (рост на 11,8%).

По внутренним нефтепроводам в отчетный период транспортировано 6 млн 877,5 тыс. тонн нефти (спад на 5,2%). При этом 5 млн 420,5 тыс. тонн или 78,8% всего объема прокачки пришлось на нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). В январе-феврале 2017 года по нефтепроводу БТД транспортировано 998,4 тыс. тонн транзитной нефти.

Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.

Н.Аббасова