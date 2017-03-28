В Марселе вторую неделю продолжается забастовка мусорщиков

Мусорщики французского города Марсель восьмой день подряд продолжают забастовку, сообщает во вторник телеканал БФМ-ТВ.
Недовольство сотрудников связано с условиями и оплатой труда, в частности, в выходные дни.
В результате продолжающейся забастовки на улицах городах скопились горы мусора с неприятным запахом.
Местные жители призывают власти как можно скорее повлиять на ситуацию для того, чтобы уборка мусора в Марселе возобновилась.
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