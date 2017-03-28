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Дальнее зарубежье 28.03.2017 14:42

Из-за боев в районе сирийского города Хама дома покинули несколько десятков тысяч человек - данные ООН

Около 40 тыс. человек, в основном женщины и дети, за последнюю неделю вынужденно покинули дома из-за боевых действий северо-западнее города Хама в Сирии, сообщается в коммюнике, распространенном во вторник ООН.

В документе отмечается, что жители южных и западных предместий города бежали от боев, как в Хаму, так и в другие населенные пункты Сирии, в том числе в города Хомс, Латакию и Тартус.

естные жители призывают власти как можно скорее повлиять на ситуацию для того, чтобы уборка мусора в Марселе возобновилась.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, ХАМА, БЕЖЕНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]