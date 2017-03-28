Из-за боев в районе сирийского города Хама дома покинули несколько десятков тысяч человек - данные ООН

Около 40 тыс. человек, в основном женщины и дети, за последнюю неделю вынужденно покинули дома из-за боевых действий северо-западнее города Хама в Сирии, сообщается в коммюнике, распространенном во вторник ООН.

В документе отмечается, что жители южных и западных предместий города бежали от боев, как в Хаму, так и в другие населенные пункты Сирии, в том числе в города Хомс, Латакию и Тартус.

естные жители призывают власти как можно скорее повлиять на ситуацию для того, чтобы уборка мусора в Марселе возобновилась.