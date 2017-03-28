На Ближнем Востоке насчитывается около 10 тыс. боевиков из России и других стран СНГ - Матвиенко

Порядка 10 тыс. выходцев из стран СНГ находятся на Ближнем Востоке в качестве боевиков, сообщила председатель совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ Валентина Матвиенко.

"Большую опасность представляет проникновение из Сирии, других государств Ближневосточного региона боевиков - выходцев из России и других стран СНГ. Таких лиц насчитывается в общей сложности около 10 тысяч человек", - заявила В.Матвиенко в ходе парламентской конференции по борьбе с международным терроризмом в Санкт-Петербурге во вторник.

Она отметила успехи Антитеррористического центра стран СНГ, подчеркнув, что проблем по-прежнему много.

"Учитывая, что на постсоветском пространстве между государствами в большинстве случаев действует упрощенный визовый режим, нужна более эффективная координация работы спецслужб, силовых структур по профилактике и противодействию терроризму", - подчеркнула В.Матвиенко.