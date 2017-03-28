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СНГ 28.03.2017 15:03

На Ближнем Востоке насчитывается около 10 тыс. боевиков из России и других стран СНГ - Матвиенко

Порядка 10 тыс. выходцев из стран СНГ находятся на Ближнем Востоке в качестве боевиков, сообщила председатель совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ Валентина Матвиенко.

"Большую опасность представляет проникновение из Сирии, других государств Ближневосточного региона боевиков - выходцев из России и других стран СНГ. Таких лиц насчитывается в общей сложности около 10 тысяч человек", - заявила В.Матвиенко в ходе парламентской конференции по борьбе с международным терроризмом в Санкт-Петербурге во вторник.

Она отметила успехи Антитеррористического центра стран СНГ, подчеркнув, что проблем по-прежнему много.

"Учитывая, что на постсоветском пространстве между государствами в большинстве случаев действует упрощенный визовый режим, нужна более эффективная координация работы спецслужб, силовых структур по профилактике и противодействию терроризму", - подчеркнула В.Матвиенко.

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Тэги: РОССИЯ, СНГ, БЛИЖВОСТОК, БОЕВИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]