Мэр Лондона предостерег ЕС от давления на Британию в переговорах по Brexit

Мэр столицы Соединенного Королевства Садик Хан во вторник предостерег ЕС от оказания давления на Великобританию на переговорах по условиям выхода страны из Евросоюза.

"Нет нужды в том, чтобы пытаться преподать урок или посеять страх, наказывая Соединенное Королевство (за Brexit - ИФ)", - заявил С.Хан накануне начала процесса по Великобритании из ЕС.

"Плохие условия Brexit, которые навредят Лондону, навредят и ЕС", - добавил он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй запустит процедуру выхода Великобритании из ЕС 29 марта.

Процесс выхода Британии из ЕС, как ожидается, должен продлиться два года.