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Дальнее зарубежье 28.03.2017 15:16

Мэр Лондона предостерег ЕС от давления на Британию в переговорах по Brexit

Мэр столицы Соединенного Королевства Садик Хан во вторник предостерег ЕС от оказания давления на Великобританию на переговорах по условиям выхода страны из Евросоюза.

"Нет нужды в том, чтобы пытаться преподать урок или посеять страх, наказывая Соединенное Королевство (за Brexit - ИФ)", - заявил С.Хан накануне начала процесса по Великобритании из ЕС.

"Плохие условия Brexit, которые навредят Лондону, навредят и ЕС", - добавил он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй запустит процедуру выхода Великобритании из ЕС 29 марта.

Процесс выхода Британии из ЕС, как ожидается, должен продлиться два года.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, МЭР, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]