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Дальнее зарубежье 28.03.2017 15:34

Конференция по Сирии соберется в Брюсселе в начале апреля

Международная конференция по Сирии пройдет 4-5 апреля в Брюсселе.

В конференции "Поддерживая будущее Сирии и региона" примут участие делегации 70 стран, международных организаций и представителей гражданского общества, сообщила во вторник пресс-служба Евросоюза.

Форум пройдет на министерском уровне под председательством ЕС, ООН, Великобритании, Германии, Катара, Кувейта и Норвегии.

Участники конференции определят объемы дополнительной поддержки сирийцам внутри страны и в соседних государствах, выразят "поддержку долгосрочному политическому решению сирийского конфликта через инклюзивный и возглавляемый самими сирийцами переходный политический процесс под эгидой ООН", отмечается в сообщении.

Кроме того, на форуме будет обсуждаться перспектива помощи Сирии после того, как начнется подлинно инклюзивный переходный политический процесс.

Конференции будет предшествовать встреча министров иностранных дел стран ЕС 3 апреля в Брюсселе.

Совет ЕС обсудит стратегию для Сирии и ход подготовки к форуму.

Министры рассмотрят ситуацию в Ливии, Йемене и проведут встречу с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль-Гейтом.

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Тэги: ЕВРОПА, БРЮССЕЛЬ, СИРИЯ, КОНФЕРЕНЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]