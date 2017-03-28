Конференция по Сирии соберется в Брюсселе в начале апреля

Международная конференция по Сирии пройдет 4-5 апреля в Брюсселе.

В конференции "Поддерживая будущее Сирии и региона" примут участие делегации 70 стран, международных организаций и представителей гражданского общества, сообщила во вторник пресс-служба Евросоюза.

Форум пройдет на министерском уровне под председательством ЕС, ООН, Великобритании, Германии, Катара, Кувейта и Норвегии.

Участники конференции определят объемы дополнительной поддержки сирийцам внутри страны и в соседних государствах, выразят "поддержку долгосрочному политическому решению сирийского конфликта через инклюзивный и возглавляемый самими сирийцами переходный политический процесс под эгидой ООН", отмечается в сообщении.

Кроме того, на форуме будет обсуждаться перспектива помощи Сирии после того, как начнется подлинно инклюзивный переходный политический процесс.

Конференции будет предшествовать встреча министров иностранных дел стран ЕС 3 апреля в Брюсселе.

Совет ЕС обсудит стратегию для Сирии и ход подготовки к форуму.

Министры рассмотрят ситуацию в Ливии, Йемене и проведут встречу с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль-Гейтом.