Супругу Фийона допросят по делу о фиктивном трудоустройстве

Судьи, ведущие расследование по делу о фиктивном трудоустройстве Пенелопы Фийон - супруги кандидата в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона, проведут во вторник ее допрос, пишет газета "Паризьен".

В конце января прокуратура Франции открыла расследование в отношении П.Фийон после того, как в СМИ появилась информация о том, что она, по некоторым данным, в течение нескольких лет фиктивно работала помощником мужа в Национальном собрании.

Ранее серия обвинений, в том числе в создании фиктивных рабочих мест в парламенте для членов своей семьи, были предъявлены самому кандидату в президенты Франции Ф.Фийону. В свою очередь он эти обвинения отрицает.