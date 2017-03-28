Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7201 EUR   1.8691 RUR   0.0303 GBR   2.1619 TRY   0.4761

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.97 Brent   50.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 14° 30 Мар 14° 31 Мар 12°

Дальнее зарубежье 28.03.2017 16:02

Столтенберг объявил о заседании СРН 30 марта в Брюсселе

Заседание Совета НАТО-Россия (СРН) пройдет 30 марта в Брюсселе в штаб-квартире альянса на уровне послов, говорится во вторник в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"После консультаций с членами Совета НАТО-Россия я пригласил их на встречу на уровне послов. Встреча пройдет 30 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - говорится в заявлении.

В минувшую пятницу директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин сообщил "Интерфаксу", что очередное заседание СРН на уровне постпредов состоится в конце марта в Брюсселе,

Говоря о повестке дня предстоящего заседания СРН, он отметил, что его участники обсудят "те вопросы, которые в данный момент больше всего беспокоят РФ и НАТО".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, РОССИЯ, ЗАСЕДАНИЕ


Похожие новости


Алиев отмечает роль Азербайджана в нормализации отношений между Москвой и Анкарой НАТО приглашала наблюдателей России на 10 учений альянса в 2016 году - Столтенберг НАТО необходимо выработать всеобъемлющую стратегию для сдерживания России - замкомандующего силами альянса в Европе Столтенберг считает важным поддержание контактов по военной линии между РФ и Турцией В отношениях с Россией НАТО нуждается в стратегическом терпении - Столтенберг НАТО обвиняет Россию в дестабилизации обстановки на востоке Украины

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]