Столтенберг объявил о заседании СРН 30 марта в Брюсселе

Заседание Совета НАТО-Россия (СРН) пройдет 30 марта в Брюсселе в штаб-квартире альянса на уровне послов, говорится во вторник в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга.
"После консультаций с членами Совета НАТО-Россия я пригласил их на встречу на уровне послов. Встреча пройдет 30 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - говорится в заявлении.
В минувшую пятницу директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин сообщил "Интерфаксу", что очередное заседание СРН на уровне постпредов состоится в конце марта в Брюсселе,
Говоря о повестке дня предстоящего заседания СРН, он отметил, что его участники обсудят "те вопросы, которые в данный момент больше всего беспокоят РФ и НАТО".
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