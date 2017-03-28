Над учреждениями иракской провинции Киркук будут подняты курдские флаги

Совет иракской мухафазы (провинции) Киркук во вторник постановил поднять над всеми государственными учреждениями провинции курдские флаги, сообщает курдская телерадиокомпания "Рудау".
"Когда вы поднимаете флаг Курдистана, это означает, что вы становитесь частью курдского региона. Теперь Киркук - это сердце курдского региона", - приводит "Рудау" слова одного из представителей совета.
В то же время, отмечает "Рудау", представители провинциального совета от тюркской и арабской общин бойкотировали сессию, на которой было принято это решение, сочтя, что оно может породить межэтнический конфликт.
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