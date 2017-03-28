Президент Молдавии анонсировал новый референдум

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что инициирует процедуру проведения консультативного референдума, поскольку парламент блокировал ряд его инициатив.

"Сегодня состоялась моя вторая встреча с послами ряда государств бывшего СССР, аккредитованных в Молдавии. В ходе встречи обсудили ряд важнейших вопросов в области внутренней и внешней политики. Сообщил послам о том, что целый ряд президентских инициатив, в том числе об отмене закона о выплате украденного миллиарда за счет граждан, были заблокированы парламентом, что вынуждает меня начать процедуру консультации с народом Республики Молдова", - написал И.Додон в "Фейсбуке".

Пресс-служба президента сообщила, что детали своих новых инициатив президент И.Додон предоставит на пресс-конференции вечером.

Ранее глава государства уже говорил о намерении провести референдумы по отмене закона о порядке возврата украденного из банковской системы 1 млрд долларов, по геополитическому вектору страны, а также по вопросу внесения поправок в конституцию с целью расширения полномочий президента.

Согласно законодательству, президент имеет право инициировать только консультативный, но не конституционный референдум.