Спикер сената Казахстана предлагает создать антитеррористический Координационный центр ОБСЕ

Председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев предлагает рассмотреть возможность создания при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) координационного центра по противодействию экстремизму и терроризму.

"Ввиду отсутствия специализированного антитеррористического органа в ОБСЕ предлагаем обсудить на одной из сессий парламентской ассамблеи Организации вопрос о создании координационного центра ОБСЕ по противодействию экстремизму и терроризму", - сказал К.Токаев на парламентской конференции по борьбе с международным терроризмом в Санкт-Петербурге.

Слова спикера приведены в сообщении пресс-службы сената, распространенном во вторник.

"Депутатский корпус Казахстана выступает за укрепление межпарламентского сотрудничества, направленного на совершенствование антитеррористического законодательства и сближение правовых подходов в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Мы активно используем накопленный международный законодательный опыт", - отметил спикер.

По его мнению, в борьбе с терроризмом "необходимо устранять изначальные причины: бедность, неграмотность, коррупцию, ущемление гражданских прав и свобод".

"Парламенты, как органы народного представительства и законодательной власти, обязаны внести решающий вклад в решение этих проблем", - считает К.Токаев.