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СНГ 28.03.2017 16:43

Спикер сената Казахстана предлагает создать антитеррористический Координационный центр ОБСЕ

Председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев предлагает рассмотреть возможность создания при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) координационного центра по противодействию экстремизму и терроризму.

"Ввиду отсутствия специализированного антитеррористического органа в ОБСЕ предлагаем обсудить на одной из сессий парламентской ассамблеи Организации вопрос о создании координационного центра ОБСЕ по противодействию экстремизму и терроризму", - сказал К.Токаев на парламентской конференции по борьбе с международным терроризмом в Санкт-Петербурге.

Слова спикера приведены в сообщении пресс-службы сената, распространенном во вторник.

"Депутатский корпус Казахстана выступает за укрепление межпарламентского сотрудничества, направленного на совершенствование антитеррористического законодательства и сближение правовых подходов в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Мы активно используем накопленный международный законодательный опыт", - отметил спикер.

По его мнению, в борьбе с терроризмом "необходимо устранять изначальные причины: бедность, неграмотность, коррупцию, ущемление гражданских прав и свобод".

"Парламенты, как органы народного представительства и законодательной власти, обязаны внести решающий вклад в решение этих проблем", - считает К.Токаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПАРЛАМЕНТ, АНТИТЕРРОР, ЦЕНТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]