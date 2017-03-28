Спикер сената Казахстана предлагает создать антитеррористический Координационный центр ОБСЕ

Председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев предлагает рассмотреть возможность создания при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) координационного центра по противодействию экстремизму и терроризму.
"Ввиду отсутствия специализированного антитеррористического органа в ОБСЕ предлагаем обсудить на одной из сессий парламентской ассамблеи Организации вопрос о создании координационного центра ОБСЕ по противодействию экстремизму и терроризму", - сказал К.Токаев на парламентской конференции по борьбе с международным терроризмом в Санкт-Петербурге.
Слова спикера приведены в сообщении пресс-службы сената, распространенном во вторник.
"Депутатский корпус Казахстана выступает за укрепление межпарламентского сотрудничества, направленного на совершенствование антитеррористического законодательства и сближение правовых подходов в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Мы активно используем накопленный международный законодательный опыт", - отметил спикер.
По его мнению, в борьбе с терроризмом "необходимо устранять изначальные причины: бедность, неграмотность, коррупцию, ущемление гражданских прав и свобод".
"Парламенты, как органы народного представительства и законодательной власти, обязаны внести решающий вклад в решение этих проблем", - считает К.Токаев.
Баку призывает посредников по Карабаху к решительным шагам для урегулирования конфликта – спикер парламента
Лукашенко не собирается выбирать между Азербайджаном и Арменией
Развитие Азербайджана основывается на конкретные программы – президент Алиев
Курс манат/доллар на 29 марта - 1,722 AZN/$1
Азербайджанское вино будет экспортироваться в Литву
Банки-агенты АИФ в 2006-2017гг выдали кредитов на 776 млн манатов
Боб Дилан должен прочитать Нобелевскую лекцию до 10 июня для получения премии в 840 тыс. евро - академия
Новый стартап Маска попытается напрямую подключить человеческий мозг к компьютеру
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 и пострадали 4 человека - МВД
Президент Алиев открыл ряд объектов в Саатлинском районе
Президент Азербайджана открыл новую подстанцию и автодорогу в Саатлинском районе
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Киностудия “Нариманфильм” стала партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»