Азербайджан смог обеспечить высокий уровень самообеспечения основными видами продукции АПК - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает 100%-ый уровень самообеспечения мясом за счет внутреннего производства.

"Мы стремимся, в первую очередь, обеспечить продовольственную безопасность. Сегодня уровень самообеспечения мясом составляет 100%", - сказал И.Алиев во вторник в Саатлы, выступая на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства.

По его словам, уровень самообеспечения молоком и молочной продукцией, мясом птицы составляет 80-90%. "В советские времена, наоборот, мы полностью были зависимы от внешних поставок", - отметил он.

Президент подчеркнул, что Азербайджан добился роста производства плодоовощной продукции в несколько раз. "Это создает для нас широкие экспортные возможности", - добавил глава государства.

А.Азизов