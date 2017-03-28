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АПК 28.03.2017 14:34

Азербайджан смог обеспечить высокий уровень самообеспечения основными видами продукции АПК - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает 100%-ый уровень самообеспечения мясом за счет внутреннего производства.

"Мы стремимся, в первую очередь, обеспечить продовольственную безопасность. Сегодня уровень самообеспечения мясом составляет 100%", - сказал И.Алиев во вторник в Саатлы, выступая на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства.

По его словам, уровень самообеспечения молоком и молочной продукцией, мясом птицы составляет 80-90%. "В советские времена, наоборот, мы полностью были зависимы от внешних поставок", - отметил он.

Президент подчеркнул, что Азербайджан добился роста производства плодоовощной продукции в несколько раз. "Это создает для нас широкие экспортные возможности", - добавил глава государства.

А.Азизов

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Тэги: АПК, САМООБЕСПЕЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]