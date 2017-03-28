Азербайджан смог обеспечить высокий уровень самообеспечения основными видами продукции АПК - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает 100%-ый уровень самообеспечения мясом за счет внутреннего производства.
"Мы стремимся, в первую очередь, обеспечить продовольственную безопасность. Сегодня уровень самообеспечения мясом составляет 100%", - сказал И.Алиев во вторник в Саатлы, выступая на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства.
По его словам, уровень самообеспечения молоком и молочной продукцией, мясом птицы составляет 80-90%. "В советские времена, наоборот, мы полностью были зависимы от внешних поставок", - отметил он.
Президент подчеркнул, что Азербайджан добился роста производства плодоовощной продукции в несколько раз. "Это создает для нас широкие экспортные возможности", - добавил глава государства.
А.Азизов
Баку призывает посредников по Карабаху к решительным шагам для урегулирования конфликта – спикер парламента
Лукашенко не собирается выбирать между Азербайджаном и Арменией
Развитие Азербайджана основывается на конкретные программы – президент Алиев
Боб Дилан должен прочитать Нобелевскую лекцию до 10 июня для получения премии в 840 тыс. евро - академия
Новый стартап Маска попытается напрямую подключить человеческий мозг к компьютеру
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 и пострадали 4 человека - МВД
Президент Алиев открыл ряд объектов в Саатлинском районе
Президент Азербайджана открыл новую подстанцию и автодорогу в Саатлинском районе
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Администрация Трампа готовится к дебатам по вопросам бюджета и финансирования правительства
В Грузии смягчают наказания за культивирование и употребление марихуаны
Россия и Узбекистан готовят к подписанию ряд документов - Медведев
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Киностудия “Нариманфильм” стала партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»