Азербайджан в январе-феврале увеличил производство электроэнергии почти на 5%

Объем выработки электроэнергии в Азербайджане в январе-феврале 2017 года составил 4 млрд 196,8 млн кВт/час, что на 4,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
При этом производство товарной электроэнергии в стране за отчетный период составило 4 млрд 20,8 млн кВт/час (рост на 4,9%).
Тепловые электростанции АО «Азерэнержи» (госмонополист по производству электроэнергии в Азербайджане – ИФ) в январе-феврале 2017 года выработали 3 млрд 793,2 млн кВт/час товарной электроэнергии (рост на 4,5%), гидроэлектростанции – 216,1 млн кВт/час (рост на 10,5%).
Кроме этого, в январе-феврале 2017 года в республике произведено товарной ветряной электроэнергии в объеме 3,5 млн кВт/час (рост на 75%), солнечной – 8 млн кВт/час (рост на 70,2%).
Разница между общим и товарным показателями производства электроэнергии объясняется тем, что АО «Азерэнержи» часть произведенной электроэнергии использует для удовлетворения собственных потребностей.
В 2016 году производство электроэнергии в Азербайджане составило 23 млрд 73,9 млн кВт/час.
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