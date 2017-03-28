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АПК 28.03.2017 14:52

Азербайджан в 2017г закупит более 200 современных комбайнов для хлопководства - Алиев

Азербайджан в 2017 году намерен приобрести более 200 современных хлопкоуборочных комбайнов, заявил президент Ильхам Алиев в Саатлы на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства.

«В рамках Государственной инвестиционной программы мы в прошлом году выделили значительные средства на развитие хлопководства. На этот год на эти цели также предусмотрена значительная сумма. Одной из основных задач является обеспечение необходимой сельскохозяйственной техникой. В прошлом году было закуплено около 100 хлопкоуборочных комбайнов. В этом году заказано более 200 современных комбайнов», - подчеркнул И.Алиев.

Президент отметил наличие больших традиций хлопководства в Азербайджане.

«К сожалению, после отъезда Гейдара Алиева в Москву, мы столкнулись со спадом во всех областях, в том числе и в хлопководстве. С каждым годом внимание уменьшалось, сокращались хлопковые площади, и этот процесс, к сожалению, продолжился и в годы независимости», - отметил И.Алиев.

Глава государства назвал развитие ненефтяного сектора приоритетным вопросом. «Особенно в условиях резкого снижения цен на нефть на мировых рынках. Сейчас мы будем обращать еще больше внимания развитию ненефтяного сектора и вести более активную работу в этом направлении», - подчеркнул И.Алиев.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ХЛОПКОВОДСТВО, ТЕХНИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]