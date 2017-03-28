Азербайджан в 2017г закупит более 200 современных комбайнов для хлопководства - Алиев

Азербайджан в 2017 году намерен приобрести более 200 современных хлопкоуборочных комбайнов, заявил президент Ильхам Алиев в Саатлы на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства.
«В рамках Государственной инвестиционной программы мы в прошлом году выделили значительные средства на развитие хлопководства. На этот год на эти цели также предусмотрена значительная сумма. Одной из основных задач является обеспечение необходимой сельскохозяйственной техникой. В прошлом году было закуплено около 100 хлопкоуборочных комбайнов. В этом году заказано более 200 современных комбайнов», - подчеркнул И.Алиев.
Президент отметил наличие больших традиций хлопководства в Азербайджане.
«К сожалению, после отъезда Гейдара Алиева в Москву, мы столкнулись со спадом во всех областях, в том числе и в хлопководстве. С каждым годом внимание уменьшалось, сокращались хлопковые площади, и этот процесс, к сожалению, продолжился и в годы независимости», - отметил И.Алиев.
Глава государства назвал развитие ненефтяного сектора приоритетным вопросом. «Особенно в условиях резкого снижения цен на нефть на мировых рынках. Сейчас мы будем обращать еще больше внимания развитию ненефтяного сектора и вести более активную работу в этом направлении», - подчеркнул И.Алиев.
Р.Бабаев
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