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Дальнее зарубежье 28.03.2017 17:02

Пекин потребовал от Парижа обеспечить безопасность граждан КНР во Франции

Власти КНР призвали Францию обеспечить защиту и безопасность граждан Китая, находящихся на территории этой страны, сообщают во вторник французские СМИ.

Заявление последовало спустя два дня после того, как на северо-востоке Парижа сотрудник полиции убил китайца. Это вызвало волну протестов и беспорядки в ночь на вторник, в ходе которых задержали 35 человек. Трое полицейских получили травмы.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, когда наряд полиции приехал на вызов в 19-й округ Парижа после сообщения соседей о семейной ссоре в одной из квартир. По некоторым данным, полицейские ворвались в квартиру мужчины азиатского происхождения, он оказал сопротивление и напал на одного из них с ножницами. Тогда другой сотрудник открыл огонь, смертельно ранив нападавшего, который оказался гражданином КНР.

Однако его родственники опровергают эту информацию. По их словам, мужчина находился дома с четырьмя детьми и собирался с помощью ножниц почистить рыбу, когда полицейские силой открыли дверь. Кроме того, адвокат семьи Кальвэн Жоб заявил, что сотрудник полиции начал стрелять без предупреждения.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КИТАЕЦ, ГИБЕЛЬ, ПРОТЕСТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]