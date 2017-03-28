Пекин потребовал от Парижа обеспечить безопасность граждан КНР во Франции

Власти КНР призвали Францию обеспечить защиту и безопасность граждан Китая, находящихся на территории этой страны, сообщают во вторник французские СМИ.
Заявление последовало спустя два дня после того, как на северо-востоке Парижа сотрудник полиции убил китайца. Это вызвало волну протестов и беспорядки в ночь на вторник, в ходе которых задержали 35 человек. Трое полицейских получили травмы.
Инцидент произошел вечером в воскресенье, когда наряд полиции приехал на вызов в 19-й округ Парижа после сообщения соседей о семейной ссоре в одной из квартир. По некоторым данным, полицейские ворвались в квартиру мужчины азиатского происхождения, он оказал сопротивление и напал на одного из них с ножницами. Тогда другой сотрудник открыл огонь, смертельно ранив нападавшего, который оказался гражданином КНР.
Однако его родственники опровергают эту информацию. По их словам, мужчина находился дома с четырьмя детьми и собирался с помощью ножниц почистить рыбу, когда полицейские силой открыли дверь. Кроме того, адвокат семьи Кальвэн Жоб заявил, что сотрудник полиции начал стрелять без предупреждения.
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