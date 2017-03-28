Россия и Иран развивают многостороннее и эффективное сотрудничество - Путин

Президент РФ Владимир Путин отмечает результативность сотрудничества России и Ирана по всем направлениям.

"Мы работаем, и весьма эффективно, по практически всем направлениям - это и международная деятельность, и решение крупных и очень острых проблем, работа в сфере экономики. И в последнее время, последние годы, по всем этим направлениям мы добиваемся значительных результатов", - заявил В.Путин перед началом переговоров с президентом Ирана Хасаном Рухани.

В.Путин отметил, что в прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 70%. "Что в современных "сложных экономических условиях - уникальное явление", - добавил президент РФ.

"Эти результаты достигнуты в значительной степени благодаря вашим усилиям, господин президент, и вашего правительства", - сказал В.Путин.

Он напомнил, что в последний раз встречался с Х.Рухани в Баку в прошлом году.

"Рад возможности принимать вас в столице России", - сказал В.Путин.

Он подчеркнул, что Иран является добрым соседом и стабильным партнером для России.