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Регион 28.03.2017 15:04

Россия и Иран развивают многостороннее и эффективное сотрудничество - Путин

Президент РФ Владимир Путин отмечает результативность сотрудничества России и Ирана по всем направлениям.

"Мы работаем, и весьма эффективно, по практически всем направлениям - это и международная деятельность, и решение крупных и очень острых проблем, работа в сфере экономики. И в последнее время, последние годы, по всем этим направлениям мы добиваемся значительных результатов", - заявил В.Путин перед началом переговоров с президентом Ирана Хасаном Рухани.

В.Путин отметил, что в прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 70%. "Что в современных "сложных экономических условиях - уникальное явление", - добавил президент РФ.

"Эти результаты достигнуты в значительной степени благодаря вашим усилиям, господин президент, и вашего правительства", - сказал В.Путин.

Он напомнил, что в последний раз встречался с Х.Рухани в Баку в прошлом году.

"Рад возможности принимать вас в столице России", - сказал В.Путин.

Он подчеркнул, что Иран является добрым соседом и стабильным партнером для России.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ИРАН, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]