Россия и Иран развивают многостороннее и эффективное сотрудничество - Путин

Президент РФ Владимир Путин отмечает результативность сотрудничества России и Ирана по всем направлениям.
"Мы работаем, и весьма эффективно, по практически всем направлениям - это и международная деятельность, и решение крупных и очень острых проблем, работа в сфере экономики. И в последнее время, последние годы, по всем этим направлениям мы добиваемся значительных результатов", - заявил В.Путин перед началом переговоров с президентом Ирана Хасаном Рухани.
В.Путин отметил, что в прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 70%. "Что в современных "сложных экономических условиях - уникальное явление", - добавил президент РФ.
"Эти результаты достигнуты в значительной степени благодаря вашим усилиям, господин президент, и вашего правительства", - сказал В.Путин.
Он напомнил, что в последний раз встречался с Х.Рухани в Баку в прошлом году.
"Рад возможности принимать вас в столице России", - сказал В.Путин.
Он подчеркнул, что Иран является добрым соседом и стабильным партнером для России.
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