Азербайджан намерен наращивать экспорт ненефтяной продукции – президент Алиев

Азербайджан ставит целью в предстоящие годы увеличить экспорт ненефтяной продукции, заявил президент Ильхам Алиев.
«Нашей основной задачей в предстоящие годы является увеличение экспорта ненефтяной продукции. В нефтегазовой сфере динамика положительная, успешно реализуется проект «Южный газовый коридор» (ЮГК). Но наша основная цель – увеличить ненефтяной экспорт. Для этого необходимо развивать традиционные направления сельского хозяйства», - сказал И.Алиев в Саатлы на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства.
По словам главы государства, Азербайджан развивает не только хлопководство, в стране активно развивается табаководство, виноградарство и шелкопрядство.
«Производство табака растет. Мы серьезно занимаемся экспортом высушенного табака, подписаны соответствующие контракты. Стремительно развивается выращивание винограда. Экспорт вина растет и необходимо еще больше нарастить экспорт винной продукции. Динамичными темпами развивается шелкопрядство. Если в 2015 году было собрано чуть более 200 кг шелкопряда, в 2016 году эта цифра достигла 70 тонн. В этом году эта цифра будет еще высокой»,- отметил И.Алиев.
Президент отметил, что в связи с этим восстановлена работа Шекинского шелкового комбината.
По его словам, государство выделяет субсидии предпринимателям в сферах шелкопрядства и табаководства.
«Кроме этого, в настоящий момент начались посевные работы по сахарной свекле. Это нам необходимо, так как наш завод по производству сахара работал в основном на импортном сырье. Мы же должны обеспечить завод местным сырьем. Это, в свою очередь, означает занятность и экспортный потенциал»,- подчеркнул президент.
Глава государства отметил, что для роста экспортных поставок Азербайджан начал процесс создания торговых домов за рубежом. «В ходе всех политических контактов, в рамках встреч с моими коллегами основным вопросом обсуждения является экспорт азербайджанских товаров. Я поднимаю этот вопрос и там где есть политическая поддержка, естественно, это создает новые возможности нашим предпринимателям»,- подчеркнул И.Алиев.
Предприниматели, по словам президента, сами также должны проявлять активность и выходить на новые рынки.
Ф.Исазаде
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