Uber уходит с рынка Дании после 18 апреля

Сервис вызова такси Uber принял решение о прекращении деятельности в Дании, сообщает датское деловое издание Boerse.
На брифинге 28 марта Uber объявила, что 18 апреля будет последним днем работы приложения на датском рынке, после чего доступ к ее приложению будет закрыт по всей стране.
"Необязательно, что это будет окончательное прощание с Данией, но это послание политикам о том, что мы хотим сделать выводы из закона, который был принят, и что мы не можем жить с ним в текущей форме", - заявил представитель компании в ходе брифинга.
Uber начала работу в Дании в 2014 году и все это время сталкивалась с противодействием таксистов, профсоюзов и местных властей. Последней каплей для сервиса стал недавно принятый в Дании закон об услугах такси, в числе прочего обязывающий водителей и операторов оборудовать машины датчиками под каждым сиденьем, видеонаблюдением и таксометрами.
По данным Uber, в Дании на нее работают 2 тыс. водителей, а услугами пользуются 300 тыс. человек (при численности населения около 5,7 млн).
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