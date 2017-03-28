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Дальнее зарубежье 28.03.2017 15:32

Uber уходит с рынка Дании после 18 апреля

Сервис вызова такси Uber принял решение о прекращении деятельности в Дании, сообщает датское деловое издание Boerse.

На брифинге 28 марта Uber объявила, что 18 апреля будет последним днем работы приложения на датском рынке, после чего доступ к ее приложению будет закрыт по всей стране.

"Необязательно, что это будет окончательное прощание с Данией, но это послание политикам о том, что мы хотим сделать выводы из закона, который был принят, и что мы не можем жить с ним в текущей форме", - заявил представитель компании в ходе брифинга.

Uber начала работу в Дании в 2014 году и все это время сталкивалась с противодействием таксистов, профсоюзов и местных властей. Последней каплей для сервиса стал недавно принятый в Дании закон об услугах такси, в числе прочего обязывающий водителей и операторов оборудовать машины датчиками под каждым сиденьем, видеонаблюдением и таксометрами.

По данным Uber, в Дании на нее работают 2 тыс. водителей, а услугами пользуются 300 тыс. человек (при численности населения около 5,7 млн).

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Тэги: ДАНИЯ, UBER, УХОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]