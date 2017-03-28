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Регион 28.03.2017 17:14

Турецкие спецслужбы следят за турками в ФРГ для выявления сторонников Гюлена - СМИ

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) следит за турками в Германии для выявления сторонников оппозиционного мусульманского богослова Фетуллаха Гюлена, который в настоящий момент проживает на территории США, сообщает во вторник немецкая газета "Зюддойче цайтунг".

Турецкие спецслужбы составили список, в котором фигурируют имена трехсот частных лиц и около 200 клубов, школ и других институтов, которые, якобы, поддерживают Ф.Гюлена. В списке содержатся их номера телефонов, фотографии и адреса членов сети, говорится в сообщении.

По данным "Зюддойче цайтунг", глава MIT Хакан Фидан передал секретный список руководителю Федеральной разведывательной службы ФРГ Бруно Калю на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Однако Б.Каль вместо поддержки турецким коллегам передал список федеральному правительству, федеральному ведомству по охране конституции ФРГ, Управлению уголовной полиции и генеральному прокурору ФРГ.

Анализ, проведенный немецкими спецслужбами, показал, что фотографии людей были, по всей видимости, сделаны с помощью секретных камер наблюдения.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ТУРЦИЯ, СПЕЦСЛУЖБЫ, СЛЕЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]