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СНГ 28.03.2017 17:34

Дело "о госизмене Януковича" будет рассматривать Оболонский райсуд Киева

Уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене будет рассматривать Оболонский районный суд города Киева.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято коллегией Апелляционного суда Киева на заседании во вторник.

Данное решение Апелляционного суда окончательное и обжалованию не подлежит.

В представлении судьи Печерского районного суда Киева отмечалось, что данное дело не может рассматриваться в этом суде, куда оно было направлено прокуратурой, поскольку, все судьи Печерского райсуда принимали участие в рассмотрении тех или иных вопросов в рамках досудебного следствия по этому делу.

Прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко после решения Апелляционного суда подчеркнул, что сторона обвинения готова к рассмотрению этого дела в любом суде.

В свою очередь адвокат В.Януковича Виталий Сердюк вновь указал на наличие, по его мнению, нарушений при принятии подобного решения. В ходе заседания сторона защиты отмечала, что Печерский суд может рассматривать данное производство и в нем есть судьи, из которых можно сформировать коллегию.

Как сообщалось, 28 ноября 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что экс-президенту Украины Виктору Януковичу вручено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса - ст. 110, 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена и посягательство на территориальную целостность государства).

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Тэги: УКРАИНА, ЯНУКОВИЧ, ДЕЛО, СУД


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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