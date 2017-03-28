Уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене будет рассматривать Оболонский районный суд города Киева.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято коллегией Апелляционного суда Киева на заседании во вторник.

Данное решение Апелляционного суда окончательное и обжалованию не подлежит.

В представлении судьи Печерского районного суда Киева отмечалось, что данное дело не может рассматриваться в этом суде, куда оно было направлено прокуратурой, поскольку, все судьи Печерского райсуда принимали участие в рассмотрении тех или иных вопросов в рамках досудебного следствия по этому делу.

Прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко после решения Апелляционного суда подчеркнул, что сторона обвинения готова к рассмотрению этого дела в любом суде.

В свою очередь адвокат В.Януковича Виталий Сердюк вновь указал на наличие, по его мнению, нарушений при принятии подобного решения. В ходе заседания сторона защиты отмечала, что Печерский суд может рассматривать данное производство и в нем есть судьи, из которых можно сформировать коллегию.

Как сообщалось, 28 ноября 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что экс-президенту Украины Виктору Януковичу вручено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса - ст. 110, 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена и посягательство на территориальную целостность государства).