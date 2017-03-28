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Регион 28.03.2017 15:36

Иран рассчитывает на продвижение сотрудничества с Россией - президент Рухани

Иран нацелен на развитие сотрудничества с Россией, заявил президент Ирана Хасан Рухани на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Надеюсь, что в рамках моего визита будут предприняты новые шаги для продвижения нашего сотрудничества",- сказал он.

"Мы имеем хороший опыт в борьбе с международным терроризмом в борьбе с наркобизнесом. Наша конечная цель - укрепление стабильности в регионе и развитие наших отношений. Она не направлена против третьих стран",- отметил Х.Рухани.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]