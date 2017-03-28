Иран рассчитывает на продвижение сотрудничества с Россией - президент Рухани

Иран нацелен на развитие сотрудничества с Россией, заявил президент Ирана Хасан Рухани на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Надеюсь, что в рамках моего визита будут предприняты новые шаги для продвижения нашего сотрудничества",- сказал он.

"Мы имеем хороший опыт в борьбе с международным терроризмом в борьбе с наркобизнесом. Наша конечная цель - укрепление стабильности в регионе и развитие наших отношений. Она не направлена против третьих стран",- отметил Х.Рухани.