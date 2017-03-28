Россия и Узбекистан готовят к подписанию ряд документов - Медведев

Россия и Узбекистан в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мерзиёева в РФ подпишут большой пакет документов, направленных на развитие двустороннего сотрудничества, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Наша с вами достаточно короткая важная встреча, рабочий визит, как раз и направлен на то, чтобы обсудить текущие вопросы для подготовки государственного визита, тем более что во время него предполагается подписание большого количества документов по самым разным направлениям сотрудничества", - сказал Д.Медведев на встрече с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.
По его словам, документы, которые готовятся к подписанию во время госвизита, должны быть качественными и "самым существенным образом подтолкнуть вперёд сотрудничество между Россией и Узбекистаном". "Чтоб они были основой для выстраивания дружеских отношений на будущее как в торгово-экономической сфере, так и по всем другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - сказал Д.Медведев.
Российский премьер передал приветствие и наилучшие пожелания Ш.Мерзиёеву от президента РФ и от себя лично.
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