Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за январь увеличились на 19,4%

Объем грузоперевозок, осуществленных в январе 2017 года по территории Азербайджана в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA), составил 4 млн 606,4 тыс. тонн, что на 19,4% выше показателя аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

При этом 1 млн 447,8 тыс. тонн или 31,4% всех грузоперевозок в рамках коридора пришлось на железнодорожный транспорт, 2 млн 578,3 тыс. тонн или 56% - автомобильный, 580,3 тыс. тонн или 12,6% - морской транспорт.

В общем объеме грузоперевозок в рамках TRACECA 1 млн 6,1 тыс. тонн или 21,8% пришлось на транзитные грузы.

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).

Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.

Н.Аббасова