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Транспорт и связь 28.03.2017 15:43

Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за январь увеличились на 19,4%

Объем грузоперевозок, осуществленных в январе 2017 года по территории Азербайджана в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA), составил 4 млн 606,4 тыс. тонн, что на 19,4% выше показателя аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

При этом 1 млн 447,8 тыс. тонн или 31,4% всех грузоперевозок в рамках коридора пришлось на железнодорожный транспорт, 2 млн 578,3 тыс. тонн или 56% - автомобильный, 580,3 тыс. тонн или 12,6% - морской транспорт.

В общем объеме грузоперевозок в рамках TRACECA 1 млн 6,1 тыс. тонн или 21,8% пришлось на транзитные грузы.

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).

Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: TRACECA, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]