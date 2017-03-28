Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7201 EUR   1.8691 RUR   0.0303 GBR   2.1619 TRY   0.4761

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.97 Brent   50.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 14° 30 Мар 14° 31 Мар 12°

Дальнее зарубежье 28.03.2017 15:47

Вена попросит ЕС более не направлять беженцев в Австрию

Австрийские власти намерены обратиться к общеевропейскому руководству с просьбой более не направлять к ним беженцев в рамках системы размещения Европейского союза, заявил во вторник канцлер Австрии Кристиан Керн.

"Мы думаем, что Австрию необходимо вывести из-под действия этой программы, потому что она уже выполнила взятые на себя обязанности, и мы обсудим это с Европейской комиссией", - сообщил он в ходе встречи австрийского правительства.

"Мы направим запрос как можно быстрее, и начнем переговоры", - добавил К.Керн.

В СМИ отметили, что исключение Австрии из ряда стран, принимающих беженцев, станет ударом для системы размещения, которая также сталкивается с жесткой оппозицией со стороны ряда государств восточной Европы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АВСТРИЯ, БЕЖЕНЦЫ, ЕС, ОБРАЩЕНИЕ


Похожие новости


В Вене обнаружили еще один автофургон с запертыми нелегалами

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]