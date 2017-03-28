Вена попросит ЕС более не направлять беженцев в Австрию

Австрийские власти намерены обратиться к общеевропейскому руководству с просьбой более не направлять к ним беженцев в рамках системы размещения Европейского союза, заявил во вторник канцлер Австрии Кристиан Керн.

"Мы думаем, что Австрию необходимо вывести из-под действия этой программы, потому что она уже выполнила взятые на себя обязанности, и мы обсудим это с Европейской комиссией", - сообщил он в ходе встречи австрийского правительства.

"Мы направим запрос как можно быстрее, и начнем переговоры", - добавил К.Керн.

В СМИ отметили, что исключение Австрии из ряда стран, принимающих беженцев, станет ударом для системы размещения, которая также сталкивается с жесткой оппозицией со стороны ряда государств восточной Европы.