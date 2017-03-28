Баку призывает посредников по Карабаху к решительным шагам для урегулирования конфликта – спикер парламента

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Огтай Асадов призывает Минскую группу ОБСЕ предпринять более решительные шаги с целью урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.
«Переговорный процесс не может продолжаться вечно, поэтому Минская группа должна предпринять более решительные шаги с целью урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - подчеркнул О.Асадов на состоявшейся в Санкт-Петербург встрече с президентом ПА ОБСЕ Кристин Муттонен, сообщает пресс-служба азербайджанского парламента.
Спикер выразил сожаление в связи с тем, что, несмотря на постоянную ротацию сопредседателей Минской группы ОБСЕ, конфликт до сих пор остается нерешенным.
«Международные организации, считающие себя защитниками прав человека, используют политику двойных стандартов в связанных с Азербайджаном дебатах, но при этом остаются безучастными к судьбам более одного миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев. Нельзя относиться одинаково к государству-оккупанту и к стране, территории которой оккупированы», - подчеркнул О.Асадов.
В свою очередь, К.Муттонен выразила удовлетворение тесным сотрудничеством ПА ОБСЕ с Азербайджаном.
Р.Бабаев
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