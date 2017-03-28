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ТЭК 28.03.2017 15:51

Нефть дорожает во вторник, Brent поднялась выше $51,1 за баррель

Цены на нефть эталонных марок растут во вторник, в том числе благодаря снижению курса доллара США по отношению к целому ряду валют.

Однако значительные объемы добычи в США и неопределенность в отношении эффективности мер по снижению добычи, которые предпринимают страны-члены ОПЕК и другие крупные мировые производители, являются ограничивающими рост котировок факторами, пишет MarketWatch.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:52подорожали на $0,36 (0,71%) - до $51,11 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли на $0,4 (0,84%) - до $48,13 за баррель.

Нефть в ближайшие 4-5 лет будет стоить около $60 за баррель, заявил на мероприятии в Лозанне глава и основной владелец одного из крупнейших сырьевых трейдеров - Gunvor Торбьорн Торнквист.

ОАЭ ожидает сокращения товарных запасов нефти по всему миру во II полугодии благодаря росту спроса, заявил на конференции в Абу-Даби министр энергетики страны Сухейль аль-Мазруи. По его словам, в текущем месяце ОАЭ сократили производство нефти примерно на 200 тыс. баррелей в сутки из-за планового ремонта и обслуживания предприятий.

Переговоры о продлении договоренностей об ограничении добычи нефти продолжатся на следующей встрече ОПЕК, сказал министр.

Глава нефтяного ведомства Ирана Бижан Намдар Зангане во вторник также говорил о перспективах продления этого соглашения.

Ливия снизила добычу нефти примерно на 20%, до 560 тыс. баррелей в сутки, после приостановки работы нефтепровода, ведущего с крупнейшего месторождения страны - аш-Шарара, заявили агентству Bloomberg информированные источники.

Между тем, по мнению некоторых экспертов, поток нефти из США может подтолкнуть ОПЕК к отказу от своих планов по снижению добычи.

В среду министерство энергетики США опубликует еженедельный отчет об изменении объемов коммерческих запасов нефти в стране. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагает их увеличение за прошлую неделю на 300 тыс. баррелей. При этом резервы уже находятся на максимальном уровне с начала ведения расчетов в 1982 году.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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