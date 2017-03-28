Администрация Трампа готовится к дебатам по вопросам бюджета и финансирования правительства

Президент США Дональд Трамп и его администрация готовятся к дебатам по вопросам бюджета страны и финансирования правительства, которые обещают быть особенно жаркими после провала законопроекта о реформе в сфере здравоохранения, пишет The Wall Street Journal.

Срок, на который Конгресс одобрил финансирование правительства, истекает 28 апреля, и до этого у законодателей есть лишь 12 рабочих дней, чтобы продлить его и избежать приостановки работы правительства. Затем конгрессменам предстоит одобрить увеличение лимита госдолга и согласовать бюджет на 2018 финансовый год, который стартует в октябре.

Обсуждения бюджета нередко оборачивались бурными спорами между представителями партий, однако на этот раз эксперты ожидают особенно жесткого противостояния между республиканцами и демократами. Демократы, находящиеся в меньшинстве, продемонстрировали сплоченность и на минувшей неделе сумели вынудить Д.Трампа отозвать свой законопроект по отмене реформы в сфере здравоохранения Obamacare.

C другой стороны, лидеры республиканцев подчеркивают, что большинство в Конгрессе должно стать залогом успешного продления финансирования Белого дома.

"Допустить перебоя в работе правительства нельзя, - заявил член Палаты представителей от штата Оклахома, республиканец Том Коул. - Если республиканский Конгресс помешает работе республиканского правительства, это будет самой большой политической глупостью, которую только можно себе представить".

Тем временем существует опасение, что некоторые наиболее консервативные члены Республиканской партии, недовольные недостаточно решительными действиями администрации президента по отмене Obamacare, могут также создать проблемы при обсуждении продления финансирования правительства, полагают аналитики.

Последний раз правительство прерывало работу из-за отсутствия финансирования осенью 2013 года, когда президентом был демократ Барак Обама, а большинство в Конгрессе было у республиканцев.