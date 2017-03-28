С середины февраля жертвами боев за Моул стали несколько сотен мирных жителей - ООН

Более 300 мирных жителей погибли с середины февраля в боях за западную часть иракского города Мосула, сообщили в ООН.
"По информации, подтвержденной Управлением ООН по правам человека и миссией ООН по содействию в Ираке не менее 307 мирных жителей погибли в период с 17 февраля по 22 марта", - говорится в коммюнике, распространенном правовым управлением ООН во вторник.
"Кроме того, поступила информация, что в период с 23 по 26 марта в четырех предместьях на западе Мосула были убиты не менее 95 мирных жителей", - отмечается в коммюнике.
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