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Дальнее зарубежье 28.03.2017 18:28

С середины февраля жертвами боев за Моул стали несколько сотен мирных жителей - ООН

Более 300 мирных жителей погибли с середины февраля в боях за западную часть иракского города Мосула, сообщили в ООН.

"По информации, подтвержденной Управлением ООН по правам человека и миссией ООН по содействию в Ираке не менее 307 мирных жителей погибли в период с 17 февраля по 22 марта", - говорится в коммюнике, распространенном правовым управлением ООН во вторник.

"Кроме того, поступила информация, что в период с 23 по 26 марта в четырех предместьях на западе Мосула были убиты не менее 95 мирных жителей", - отмечается в коммюнике.

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Тэги: ООН, ИРАК, МОСУЛ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]