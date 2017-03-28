Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7201 EUR   1.8691 RUR   0.0303 GBR   2.1619 TRY   0.4761

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.97 Brent   50.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 14° 30 Мар 14° 31 Мар 12°

СНГ 28.03.2017 18:40

Варшава призывает белорусские власти освободить задержанных участников акций протестов

Министерство иностранных дел Польши выступило с заявлением в связи с событиями в Минске 25 марта на акции "День воли".

"МИД с обеспокоенностью отметил способ, которым власти Беларуси препятствовали проведению мирного протеста в Минске 25 марта 2017 года", - говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его официальном сайте.

В МИД Польши подчеркнули, что "превентивные задержания и аресты, а также запугивания журналистов и деятелей независимых организаций, усложнение манифестантам приезда на место демонстрации в Минске - это примеры нарушения основных гражданских свобод и прав человека в последнее время в Беларуси".

"Мы призываем службы правопорядка прекратить насилие и немедленно освободить задержанных из-под ареста", - отметили там.

"Основания, на которых ЕС хочет строить постоянные отношения с Беларусью, - это уважение прав человека и основных свобод, в том числе свободы слова, права на свободу собраний и объединений, и сохранение политических прав всех гражданских движений в соответствии с международными стандартами и обязательствами", - подытожили в ведомстве.

Как сообщалось, в субботу в Минске прошла несанкционированная акция оппозиции, которая закончилась задержаниями.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПОЛЬША, МИД, БЕЛОРУССИЯ, АКЦИИ


Похожие новости


Баку намерен развивать всесторонние партнерские отношения с Брюсселем – глава МИД Азербайджана Азербайджан настроен на установление стратегических отношений с ЕС по всем направлениям – глава МИД Глава МИД Польши считает, что восточный фланг НАТО нуждается в дальнейшем укреплении Глава МИД Польши проведет в Киеве переговоры с Порошенко Глава МИД Польши считает, что децентрализация может быть успешной формулой госустройства для Украины Глава МИД Польши призывает украинских повстанцев отказаться от вооруженного противостояния

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]