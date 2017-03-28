Варшава призывает белорусские власти освободить задержанных участников акций протестов

Министерство иностранных дел Польши выступило с заявлением в связи с событиями в Минске 25 марта на акции "День воли".
"МИД с обеспокоенностью отметил способ, которым власти Беларуси препятствовали проведению мирного протеста в Минске 25 марта 2017 года", - говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его официальном сайте.
В МИД Польши подчеркнули, что "превентивные задержания и аресты, а также запугивания журналистов и деятелей независимых организаций, усложнение манифестантам приезда на место демонстрации в Минске - это примеры нарушения основных гражданских свобод и прав человека в последнее время в Беларуси".
"Мы призываем службы правопорядка прекратить насилие и немедленно освободить задержанных из-под ареста", - отметили там.
"Основания, на которых ЕС хочет строить постоянные отношения с Беларусью, - это уважение прав человека и основных свобод, в том числе свободы слова, права на свободу собраний и объединений, и сохранение политических прав всех гражданских движений в соответствии с международными стандартами и обязательствами", - подытожили в ведомстве.
Как сообщалось, в субботу в Минске прошла несанкционированная акция оппозиции, которая закончилась задержаниями.
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