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Это интересно 28.03.2017 16:17

Боб Дилан должен прочитать Нобелевскую лекцию до 10 июня для получения премии в 840 тыс. евро - академия

Шведская академия предупредила лауреата Нобелевской премии по литературе за 2016 год Боба Дилана о том, что он должен до 10 июня выступить с традиционной Нобелевской лекцией, чтобы получить призовые 840 тыс. евро, сообщают во вторник западные СМИ.

"Никаких телефонных разговоров с Бобом Диланом за последние месяцы не было, тем не менее, он осведомлен, что Нобелевскую лекцию необходимо прочитать не позднее 10 июня, чтобы выплата была осуществлена", - приводят СМИ слова постоянного секретаря академии Сары Даниус.

По существующим правилам, традиционная Нобелевская лекция может быть представлена в любой форме, в том числе в виде краткого выступления, видеозаписи или даже песни. Лауреат может выступить с ней в течение шести месяцев с 10 декабря, когда вручают награду.

Ранее в академии сообщали, что Б.Дилан, вероятно, сможет выступить с лекцией весной этого года, когда он приедет с концертами, которые состоятся в столице Швеции 1 и 2 апреля.

13 октября этого года Нобелевский комитет присудил ему премию за "создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции".

Настоящее имя Б.Дилана - Роберт Аллен Циммерман. Он родился в 1941 году в американском штате Миннесота. Его предки - евреи, выходцы из российской империи.

Б.Дилан - американский поэт и музыкант. Он считается культовой фигурой в рок-музыке. Его самыми известными песнями считаются Like a Rolling Stone, Blowin` in the Wind, Knockin` on Heaven`s Door и Mr.Tambourine Man.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, НОБЕЛЬ, ПРЕМИЯ, ЛАУРЕАТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]