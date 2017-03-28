Боб Дилан должен прочитать Нобелевскую лекцию до 10 июня для получения премии в 840 тыс. евро - академия

Шведская академия предупредила лауреата Нобелевской премии по литературе за 2016 год Боба Дилана о том, что он должен до 10 июня выступить с традиционной Нобелевской лекцией, чтобы получить призовые 840 тыс. евро, сообщают во вторник западные СМИ.
"Никаких телефонных разговоров с Бобом Диланом за последние месяцы не было, тем не менее, он осведомлен, что Нобелевскую лекцию необходимо прочитать не позднее 10 июня, чтобы выплата была осуществлена", - приводят СМИ слова постоянного секретаря академии Сары Даниус.
По существующим правилам, традиционная Нобелевская лекция может быть представлена в любой форме, в том числе в виде краткого выступления, видеозаписи или даже песни. Лауреат может выступить с ней в течение шести месяцев с 10 декабря, когда вручают награду.
Ранее в академии сообщали, что Б.Дилан, вероятно, сможет выступить с лекцией весной этого года, когда он приедет с концертами, которые состоятся в столице Швеции 1 и 2 апреля.
13 октября этого года Нобелевский комитет присудил ему премию за "создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции".
Настоящее имя Б.Дилана - Роберт Аллен Циммерман. Он родился в 1941 году в американском штате Миннесота. Его предки - евреи, выходцы из российской империи.
Б.Дилан - американский поэт и музыкант. Он считается культовой фигурой в рок-музыке. Его самыми известными песнями считаются Like a Rolling Stone, Blowin` in the Wind, Knockin` on Heaven`s Door и Mr.Tambourine Man.
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