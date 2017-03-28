Медведев не присутствовал на концерте Росгвардии, поскольку встречался с Рухани - пресс-служба правительства

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не смог присутствовать накануне на концерте, посвященном годовщине создания Росгвардии в связи с тем, что у него проходила встреча с президентом Ирана Хасаном Рухани.

В пресс-службе правительства РФ в ответ на вопрос журналистов, в связи с чем премьер-министр РФ в понедельник не присутствовал на концерте, посвященном созданию Росгвардии, сказали: "Вчера вечером Д.Медведев проводил встречу с президентом Ирана, который находится в РФ с визитом".

Переговоры сначала прошли в узком составе, а затем в расширенном формате, что широко освещалось в СМИ.