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СНГ 28.03.2017 19:01

Медведев не присутствовал на концерте Росгвардии, поскольку встречался с Рухани - пресс-служба правительства

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не смог присутствовать накануне на концерте, посвященном годовщине создания Росгвардии в связи с тем, что у него проходила встреча с президентом Ирана Хасаном Рухани.

В пресс-службе правительства РФ в ответ на вопрос журналистов, в связи с чем премьер-министр РФ в понедельник не присутствовал на концерте, посвященном созданию Росгвардии, сказали: "Вчера вечером Д.Медведев проводил встречу с президентом Ирана, который находится в РФ с визитом".

Переговоры сначала прошли в узком составе, а затем в расширенном формате, что широко освещалось в СМИ.

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Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, РУХАНИ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]