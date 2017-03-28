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АПК 28.03.2017 16:40

Россия ускорит на границе экспертизу продукции АПК, ввозимой из Азербайджана

РФ планирует ускорить процесс экспертизы сельхозпродукции, ввозимой в страну из Азербайджана, отмечается в сообщении Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК).

Представители Хачмазского таможенного управления ГТК и Северокавказского таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ во вторник провели очередную рабочую встречу на погранично-пропускном пункте «Самур» азербайджано-российской границе.

«В ходе встречи стороны выразили удовлетворение текущим состоянием взаимоотношений и отметили необходимость увеличения усилий для первичного информационного обмена, синхронизации процесса пересечения границ транспортными средствами», - отмечается в информации.

Азербайджанские таможенники довели до сведения российских коллег тот факт, что в последние дни в целях определения источника происхождения экспортируемая из Азербайджана в Россию сельхозпродукция направляется на экспертизу и задерживается выдача соответствующего экспертного заключения.

Было также отмечено, что задержка транспортных средств для получения экспертных документов на перевозимые ими грузы приводит к дополнительным расходам предпринимателей, порче продукции и несвоевременной ее доставке в пункты назначения.

«Российская сторона отметила, что проинформирует соответствующе стороны по этому вопросу, а также сообщила, что для проведения экспертизы продукции в короткие сроки и в оперативном порядке в ближайшие дни на погранично-пропускных пунктах начнут свою деятельность специализированные эксперты в этой области», - подчеркивается в информации.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, АПК, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]