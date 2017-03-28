Россия ускорит на границе экспертизу продукции АПК, ввозимой из Азербайджана

РФ планирует ускорить процесс экспертизы сельхозпродукции, ввозимой в страну из Азербайджана, отмечается в сообщении Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК).
Представители Хачмазского таможенного управления ГТК и Северокавказского таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ во вторник провели очередную рабочую встречу на погранично-пропускном пункте «Самур» азербайджано-российской границе.
«В ходе встречи стороны выразили удовлетворение текущим состоянием взаимоотношений и отметили необходимость увеличения усилий для первичного информационного обмена, синхронизации процесса пересечения границ транспортными средствами», - отмечается в информации.
Азербайджанские таможенники довели до сведения российских коллег тот факт, что в последние дни в целях определения источника происхождения экспортируемая из Азербайджана в Россию сельхозпродукция направляется на экспертизу и задерживается выдача соответствующего экспертного заключения.
Было также отмечено, что задержка транспортных средств для получения экспертных документов на перевозимые ими грузы приводит к дополнительным расходам предпринимателей, порче продукции и несвоевременной ее доставке в пункты назначения.
«Российская сторона отметила, что проинформирует соответствующе стороны по этому вопросу, а также сообщила, что для проведения экспертизы продукции в короткие сроки и в оперативном порядке в ближайшие дни на погранично-пропускных пунктах начнут свою деятельность специализированные эксперты в этой области», - подчеркивается в информации.
Н.Аббасова
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