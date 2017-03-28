Террорист Карлос Шакал получил третий пожизненный срок

67-летний международный террорист, гражданин Венесуэлы Ильич Рамирес Санчес, известный по прозвищу Карлос Шакал, приговорен французским судом к третьему пожизненному сроку.

Вердикт Карлосу Шакалу, которого в свое время называли террористом номер один в мире, вынесен во вторник за совершенный 43 года назад парижский теракт, сообщило во вторник из Парижа информационное агентство Ассошиэйтед пресс.

15 сентября 1974 года два человека погибли и 34 были ранены в результате взрыва гранаты в парижской торговой галерее "Драгстор". Следствие установило, что использованная в парижском теракте граната принадлежит к партии боеприпасов, украденной в 1972 году с американской военной базы, и аналогична гранатам, применявшимся при взятии заложников во французском посольстве в Гааге и найденным в Париже в квартире любовницы И.Р.Санчеса.

Новый судебный процесс над Карлосом Шакалом начался 13 марта. Пять судей признали Карлоса Шакала виновным в том, что именно он бросил гранату. Сам И.Р.Санчес свою причастность к теракту отрицает.

И.Р.Санчес - международный террорист, осуществлявший теракты в интересах экстремистских группировок Народного фронта освобождения Палестины, Красных бригад, колумбийской организации M-19, японской "Красной армии" и ряда других группировок.

И.Р.Санчес родился в 12 октября 1949 года в Венесуэле. Его отец, будучи коммунистом, назвал его в честь Владимира Ильича Ленина. После развода родителей переехал с матерью в Лондон и поступил в Лондонскую школу экономики. Затем учился в Университете дружбы народов в Москве. В 1970 году был отчислен за подрывную деятельность. Западные СМИ предполагали, что это отчисление было прикрытием перед его отправкой на операцию по заданию КГБ.

В июле 1970 года И.Р.Санчес поехал в Ливан, где в Бейруте присоединился к Народному фронту освобождения Палестины. Оттуда был направлен в тренировочный лагерь для прохождения боевой подготовки. В лагере он получил свое прозвище Карлос за свое латино-американское происхождение. Вторую часть прозвища Шакал он получил от журналистов, после того как в момент обыска в его номере в отеле был найден роман Фредерика Форсайта "День Шакала".

В 1994 году Судан выдал Карлоса французским властям, которые добивались его экстрадиции за совершённые в начале 1970-х убийства.

И.Р.Санчеса дважды приговаривали к тюремному заключению: за убийство двух полицейских в 1975 году в Париже и за серию взрывов в 1982-1983 гг. в Париже, Марселе и поездах, в результате которых 11 человек погибли и более 150 человек были ранены.