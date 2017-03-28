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СНГ 28.03.2017 16:49

Закон об охране интеллектуальных прав режиссеров-постановщиков в РФ подписан президентом Путиным

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об охране авторских прав режиссеров-постановщиков на их спектакли.

Согласно закону, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, вносятся изменения в главу 71 части четвертой Гражданского кодекса РФ (об охране интеллектуальных прав режиссеров-постановщиков).

Согласно закону, режиссер-постановщик наделяется личными неимущественными правами - на имя и на неприкосновенность постановки. Защита этих прав не ограничивается только использованием постановки в записи, в эфире; защищается также право на публичное исполнение спектакля, в том числе "в живом исполнении".

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Тэги: РОССИЯ, РЕЖИССЕРЫ, ПРАВА, ЗАКОН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]