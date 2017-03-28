Закон об охране интеллектуальных прав режиссеров-постановщиков в РФ подписан президентом Путиным

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об охране авторских прав режиссеров-постановщиков на их спектакли.
Согласно закону, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, вносятся изменения в главу 71 части четвертой Гражданского кодекса РФ (об охране интеллектуальных прав режиссеров-постановщиков).
Согласно закону, режиссер-постановщик наделяется личными неимущественными правами - на имя и на неприкосновенность постановки. Защита этих прав не ограничивается только использованием постановки в записи, в эфире; защищается также право на публичное исполнение спектакля, в том числе "в живом исполнении".
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