Закон об охране интеллектуальных прав режиссеров-постановщиков в РФ подписан президентом Путиным

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об охране авторских прав режиссеров-постановщиков на их спектакли.

Согласно закону, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, вносятся изменения в главу 71 части четвертой Гражданского кодекса РФ (об охране интеллектуальных прав режиссеров-постановщиков).

Согласно закону, режиссер-постановщик наделяется личными неимущественными правами - на имя и на неприкосновенность постановки. Защита этих прав не ограничивается только использованием постановки в записи, в эфире; защищается также право на публичное исполнение спектакля, в том числе "в живом исполнении".