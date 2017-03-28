Путин подписал закон об использовании интернета при проведении переписи населения

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать опрос по интернету как один из способов проведения всероссийской переписи населения.

Ранее закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Документом также вводится микроперепись населения, под которой понимается выборочное статистическое наблюдение в период между всероссийскими переписями на основе выборки не менее 5% населения.

Это позволит повысить достоверность и полноту итогов переписи, которые служат информационной основой для демографической и социальной политики государства, отмечается в сопроводительных документах к закону.

Предусматривается утверждение федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение переписи, порядка сбора сведений о населении в электронном виде, а также по поручению правительства России - формы бланков электронных переписных листов.

Ранее сообщалось, что следующая Всероссийская перепись населения России пройдет в 2020 году.