Азербайджанское вино будет экспортироваться в Литву

Азербайджанское вино будет продаваться в Литве, отмечается в сообщении министерства экономики Азербайджана.

"Компания, являющаяся дистрибьютор винной продукции в Литве, на выставке Prowein в Дюссельдорфе приобрела 200 литров азербайджанского вина для дальнейшей реализации в Литве", - говорится в сообщении.

24-я специализированная выставка вина и спиртных напитков ProWein 2017 прошла в Дюссельдорфе 19-21 марта.

В ней приняли участие 9 азербайджанских компаний, которые представили свою продукцию на общем стенде "Made in Azerbaijan".

А.Ахундов