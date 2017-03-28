Азербайджанское вино будет экспортироваться в Литву

Азербайджанское вино будет продаваться в Литве, отмечается в сообщении министерства экономики Азербайджана.
"Компания, являющаяся дистрибьютор винной продукции в Литве, на выставке Prowein в Дюссельдорфе приобрела 200 литров азербайджанского вина для дальнейшей реализации в Литве", - говорится в сообщении.
24-я специализированная выставка вина и спиртных напитков ProWein 2017 прошла в Дюссельдорфе 19-21 марта.
В ней приняли участие 9 азербайджанских компаний, которые представили свою продукцию на общем стенде "Made in Azerbaijan".
А.Ахундов
Баку призывает посредников по Карабаху к решительным шагам для урегулирования конфликта – спикер парламента
Лукашенко не собирается выбирать между Азербайджаном и Арменией
Развитие Азербайджана основывается на конкретные программы – президент Алиев
Боб Дилан должен прочитать Нобелевскую лекцию до 10 июня для получения премии в 840 тыс. евро - академия
Новый стартап Маска попытается напрямую подключить человеческий мозг к компьютеру
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 и пострадали 4 человека - МВД
Президент Алиев открыл ряд объектов в Саатлинском районе
Президент Азербайджана открыл новую подстанцию и автодорогу в Саатлинском районе
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Администрация Трампа готовится к дебатам по вопросам бюджета и финансирования правительства
В Грузии смягчают наказания за культивирование и употребление марихуаны
Россия и Узбекистан готовят к подписанию ряд документов - Медведев
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Киностудия “Нариманфильм” стала партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»