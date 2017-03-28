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СНГ 28.03.2017 19:43

На Украине 8-9 мая пройдут мероприятия ко Дню памяти и примирения и годовщине победы над нацизмом

Президент Украины Петр Порошенко поручил органам власти подготовить и провести в 2017 году мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и примирения и 72-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Соответствующий указ обнародован на официальном сайте главы государства во вторник.

В частности, П.Порошенко поручил Кабинету министров образовать организационный комитет по подготовке и проведению в 2017 году мероприятий по празднованию Дня памяти и примирения и 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, привлекая к его работе представителей центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и гражданского общества.

Поручено провести 8 и 9 мая в Киеве, областных центрах, других населенных пунктах мемориальных, торжественных и культурных мероприятий с участием представителей органов исполнительной власти, территориальных громад, аккредитованного в Украине дипломатического корпуса, общественных объединений, участников антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях, представителей волонтерского движения, духовенства, молодежи.

Надлежит также организовать и провести военно-патриотические и другие тематические мероприятия в учебных заведениях и воинских частях с участием ветеранов войны, борцов за независимость Украины в XX веке, участников антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Кабмин должен решить в установленном порядке вопрос финансирования расходов на организацию и проведение указанных мероприятий, обратиться к религиозным организациям с предложением провести 8 и 9 мая панихиды по погибшим во Второй мировой войне и молебны защитников Отечества.

Областным, Киевской городской государственным администрациям президент поручил разработать с участием представителей общественных объединений и утвердить региональные планы мероприятий по празднованию Дня памяти и примирения и 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне и обеспечить их реализацию.

Местным властям также необходимо принять меры по улучшению социальной защиты ветеранов войны, участников украинского освободительного движения времен Второй мировой войны, жертв нацистских преследований, семей погибших (умерших) воинов, обеспечения оказания им необходимой медицинской помощи и материальной поддержки.

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Тэги: УКРАИНА, ПАМЯТЬ, ПРИМИРЕНИЕ, МЕРОПРИЯТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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