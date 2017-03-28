ExxonMobil призывает Трампа не отказываться от Парижского соглашения по климату

Крупнейшая нефтяная компания мира по капитализации Exxon Mobil Corp. направила в администрацию президента США Дональда Трампа письмо с призывом сохранить членство США в Парижском соглашении по климату, пишет Financial Times.

Письмо было отправлено еще на прошлой неделе, но стало достоянием общественности, только во вторник, поскольку, как ожидается, именно в этот день Д.Трамп подпишет указ, отменяющий ряд принятых при его предшественнике Бараке Обаме законов о борьбе с изменениями климата. Вместе с тем вопрос о Парижском соглашении пока останется открытым.

В обращении Exxon отмечается, что Парижское соглашение - "эффективная структура для борьбы с рисками климатических изменений", которое позволит "обеспечить равные условия и сохранить максимальные свободу и конкурентоспособность мировых рынков энергоносителей". При этом компания перечисляет преимущества соглашения для США, включая более широкое использование природного газа.

Ранее крупные нефтегазовые компании Европы и Ближнего Востока, включая BP, Eni, Saudi Aramco, Repsol, Statoil, Shell и другие, также высказывались в поддержку борьбы с изменениями климата с позиции повышения спроса на газ.

Глава Агентства по охране окружающей среды (EPA) США Скотт Прюитт в минувшие выходные раскритиковал Парижское соглашение как "неудачную сделку".

Однако ряд официальных лиц, включая госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который долгое время руководил Exxon, выступают за дальнейшее участие США в этой инициативе.

Парижское соглашение об изменении климата было составлено в конце 2015 года, подписано в апреле 2016 года и вступило в силу с ноября 2016 года. Его стратегическая цель - удержание прироста глобальной средней температуры к концу XXI века в пределах ниже 2 градусов сверх доиндустриальных показателей и приложение усилий в целях ограничения роста температуры на уровне 1,5 градуса. Парижским соглашением предусмотрены обязательства сторон - количественные снижения выбросов, которые каждая сторона самостоятельно определяет для достижения глобальной температурной цели.