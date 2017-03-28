Россия и Иран продолжат сотрудничество по координации нефтедобывающих стран на нефтерынке

Россия и Иран продолжат совместную работу по координации действий с другими нефтедобывающими странами для стабилизации нефтяного рынка, говорится в совместном заявлении президентов России и Ирана Владимира Путина и Хасана Рухани.

"Особое внимание было уделено расширению сотрудничества в нефтегазовой сфере, в частности, вопросам реализации совместных проектов на территории Ирана в области разведки, добычи, транспортировки углеводородов, в том числе в третьи страны, передачи технологий, своповых операций, а также сооружения сопутствующей инфраструктуры", - говорится в тексте заявления.

Стороны договорились продолжать конструктивную совместную работу в рамках Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ), нацеленное на формирование справедливого баланса интересов производителей и потребителей газа, а также на более широкое применение этого экономически эффективного и экологически чистого ископаемого вида топлива в глобальном энергопотреблении, в том числе в целях снижения выбросов парниковых газов.

Во ФСЭГ входит 12 государств-поставщиков природного газа (помимо России - Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея) и 6 стран-наблюдателей - Оман, Нидерланды, Перу, Норвегия, Казахстан, Ирак, Азербайджан и Норвегия. Регулярно проходят министерские встречи ФСЭГ. На страны-члены Форума в совокупности приходится порядка 67% доказанных запасов газа в мире.