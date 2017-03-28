Москва и Тегеран нацелены на выведение отношений на уровень стратегического партнерства - Путин

Россия и Иран стремятся вывести свои отношения на уровень стратегического партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Отношения России и Ирана носят действительно дружественный, уважительный характер. Наши государства всячески стремятся к укреплению многоплановых взаимовыгодных связей и нацелены общими усилиями вывести двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень стратегического партнерства", - сказал В.Путин по завершении российско-иранских переговоров на высшем уровне в Кремле.

Глава российского государства отметил, что договорился с его иранским коллегой "и далее поддерживать между двумя странами интенсивный политический диалог, укреплять российско-иранское взаимодействие в различных сферах, прежде всего в экономике".