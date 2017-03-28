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Регион 28.03.2017 19:30

РФ и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в торговле электроэнергией

Министерства энергетики России и Ирана подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области торговли электрической энергией.

Документ подписан в присутствии президента РФ Владимира Путина и президента Ирана Хасана Рухани.

Говоря о совместных энергетических проектах, В.Путин напомнил о проекте строительства ТЭС "Сирик". "Выделены государственные кредиты на общую сумму 2,2 млрд евро под финансирование строительства теплоэлектростанции "Сирик" на берегу Персидского залива и электрификации железных дорог на севере Ирана", - отметил президент РФ.

Ранее сообщалось, что Россия планирует с помощью армянских партнеров наладить поставки электроэнергии в Иран по обменным операциям. "Мы видим потенциал для повышения эффективности работы на армянском рынке не только в газовой сфере, но и за счет того, чтобы осуществлять разменные операции по электроэнергии. Армянская сторона планирует построить в 2018 году высоковольтную ЛЭП, это нам позволит экспортировать по разменным операциям электроэнергию на иранский рынок", - говорил журналистам глава "Газпрома" (MOEX:GAZP) Алексей Миллер.

Кроме того, Россия и Иран обсуждают возможность объединения энергосистем по двум направлениям - через Азербайджан или через Грузию и Армению. "Каждое направление имеет право на жизнь, только для того, чтобы окончательно принять решение об объединении энергосистем, необходимо тщательное технико-экономическое обоснование (ТЭО)", - говорил ранее министр энергетики Александр Новак.

"В целом, считаю, что эффект может быть, и эффект положительный для стран, участвующих в этом процессе, потому что есть разные пиковые потребности в энергии у разных стран. В Иране, например, пиковое потребление летом, зимой энергии потребляется меньше, в России наоборот. Поэтому в этой части можно получить синергию с точки зрения эффективного расположения мощностей и передачи лишней энергии, когда она, допустим, не требуется", - пояснял министр.

Ранее сообщалось, что РФ и Иран 20 февраля приступили к строительству ТЭС. С российской стороны строительство ведет ООО "ИК "Технопромэкспорт", где 51% у госкорпорации "Ростех", 49% у президента ФК ЦСКА Евгения Гинера.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ТОРГОВЛЯ


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