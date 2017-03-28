Россия, Иран и Турция в качестве стран-гарантов на переговорах в Астане вносят важный вклад в продвижение мирного урегулирования в Сирии - Путин

Участие России, Ирана наряду с Турцией в переговорах в Астане вносит вклад в политическое урегулирование ситуации в Сирии, считает президент РФ Владимир Путин.

"На нашей встрече с господином Рухани затрагивались и актуальные региональные, международные проблемы. Отмечу, что позиции наших стран по многим вопросам мировой политики довольно близки. Считаем важным и далее укреплять взаимодействие в борьбе с международным терроризмом", - сказал В.Путин по итогам переговоров с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Россия и Иран, добавил он, "координируют свои шаги в ликвидации ИГИЛ и "Ан-Нусры", способствуют урегулированию ситуации в Сирии".

"Во многом именно благодаря нашим совместным усилиям удалось установить режим прекращения боевых действий и распространить его на значительную часть территории Сирии. Участие России и Ирана наряду с Турцией в качестве стран-гарантов на переговорах в Астане между представителями вооруженной оппозиции и сирийского правительства является важным вкладом в дальнейшее продвижение мирного политического урегулирования в Сирии", - сказал глава государства.

А также, добавил В.Путин, это участие содействует межсирийским переговорам и соответствующему процессу под эгидой ООН в Женеве.

На переговорах во вторник, рассказал президент РФ, обсуждалась и ситуация в Афганистане.

"Россия считает полезным, что в ходе многосторонних переговоров, состоявшихся в феврале в Москве, Иран подключился к международным усилиям, нацеленным на запуск конструктивного диалога между афганским правительством и талибами", - сказал В.Путин.

ИГИЛ и "Ан-Нусра" - террористические организации, запрещенные в РФ.