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Регион 28.03.2017 20:15

Тегеран будет поддерживать Москву в борьбе с терроризмом в Сирии до достижения полного успеха - президент Ирана Рухани

Иран будет оказывать поддержку России в антитеррористических действиях в Сирии до достижения полного успеха, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

"Эту борьбу мы продолжим до конца террористических действий во всем регионе", - сказал Х.Рухани по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным во вторник. Трансляция велась по телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Х.Рухани подчеркнул, что в ходе переговоров в Москве обсуждалось установление более близких отношений между народами региона, выражалась обеспокоенность ситуацией в Сирии и Йемене.

Он отметил также, что встречи, которые проходят в Астане по урегулированию в Сирии при посредничестве Ирана, России и Турции, будут продолжены "до тех пор, пока народ Сирии не сможет достичь своих национальных прав".

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, АНТИТЕРРОР, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]