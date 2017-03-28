Тегеран будет поддерживать Москву в борьбе с терроризмом в Сирии до достижения полного успеха - президент Ирана Рухани

Иран будет оказывать поддержку России в антитеррористических действиях в Сирии до достижения полного успеха, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

"Эту борьбу мы продолжим до конца террористических действий во всем регионе", - сказал Х.Рухани по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным во вторник. Трансляция велась по телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Х.Рухани подчеркнул, что в ходе переговоров в Москве обсуждалось установление более близких отношений между народами региона, выражалась обеспокоенность ситуацией в Сирии и Йемене.

Он отметил также, что встречи, которые проходят в Астане по урегулированию в Сирии при посредничестве Ирана, России и Турции, будут продолжены "до тех пор, пока народ Сирии не сможет достичь своих национальных прав".