Тегеран будет поддерживать Москву в борьбе с терроризмом в Сирии до достижения полного успеха - президент Ирана Рухани

Иран будет оказывать поддержку России в антитеррористических действиях в Сирии до достижения полного успеха, заявил президент Ирана Хасан Рухани.
"Эту борьбу мы продолжим до конца террористических действий во всем регионе", - сказал Х.Рухани по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным во вторник. Трансляция велась по телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).
Х.Рухани подчеркнул, что в ходе переговоров в Москве обсуждалось установление более близких отношений между народами региона, выражалась обеспокоенность ситуацией в Сирии и Йемене.
Он отметил также, что встречи, которые проходят в Астане по урегулированию в Сирии при посредничестве Ирана, России и Турции, будут продолжены "до тех пор, пока народ Сирии не сможет достичь своих национальных прав".
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из 60-миллиметровых минометов – Минобороны
Баку призывает посредников по Карабаху к решительным шагам для урегулирования конфликта – спикер парламента
Лукашенко не собирается выбирать между Азербайджаном и Арменией
Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе увеличился в 4 раза
Минтруда Азербайджана объявил тендер на закупку пластиковых карт для изготовления свидетельств соцстрахования
Импорт в Азербайджан минеральных удобрений в январе увеличился в 6 раз
Таможенники Азербайджана изъяли 50 тыс. единиц контрабандных сигарет
Главный режиссер Русского драмтеатра им. С.Вургуна примет участие в учредительном съезде Ассоциации русских театров стран России, СНГ и Балтии
Лучшей игровой картиной Национальной кинопремии "Ника" назван фильм "Рай" Андрея Кончаловского
Президент Алиев открыл ряд объектов в Саатлинском районе
Президент Азербайджана открыл новую подстанцию и автодорогу в Саатлинском районе
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
В РИКЦ в Баку прошли семинар для учителей и открытый урок по русскому языку
Киностудия “Нариманфильм” стала партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»