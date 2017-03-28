РФ и Иран высказались в поддержку формирования зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном - Путин

Россия и Иран высказались в поддержку формирования зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим коллегой Хасаном Рухани.

"Обе стороны также высказались в поддержку формирования зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном", - заявил он.

"Стороны приветствовали скорейшее завершение работы по подготовке к подписанию временного соглашения между государствами-членами ЕАЭС и Исламской Республикой Иран, ведущего к образованию ЗСТ", - уточняется в тексте совместного заявления.

Соглашение направлено на создание благоприятных условий для развития взаимовыгодных деловых отношений на основе принципов прозрачности и предсказуемости с учетом лучших международных практик в сфере торгового регулирования, говорится в документе.

"Мы также обсудили формирование зоны свободной торговли между Ираном и странами-членами ЕАЭС. Это тоже может способствовать расширению торговли стран, входящих в ЕАЭС, и Ирана и создать новые условия в региональной торговле", - добавил, в свою очередь, Х.Рухани.

Ранее сообщалось, что Россия и Иран могут парафировать соглашение о зоне свободной торговли уже в марте.

"Будем делать всё возможное, чтобы выйти на процедуру парафирования соглашения к моменту визита президента Ирана Хасана Рухани в Россию. Либо мы договоримся по основным блокам такого соглашения", - заявлял первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, находившийся с визитом в Тегеране в конце февраля.

Также сообщалось, что в конце декабря президенты стран ЕАЭС одобрили запуск переговоров о создании зоны свободной торговли с рядом государств, в том числе с Ираном.