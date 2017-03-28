Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.722 EUR   1.8623 RUR   0.0302 GBR   2.1371 TRY   0.4708

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.37 Brent   51.33

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 14° 31 Мар 12° 1 Апр

Регион 28.03.2017 20:30

РФ и Иран высказались в поддержку формирования зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном - Путин

Россия и Иран высказались в поддержку формирования зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим коллегой Хасаном Рухани.

"Обе стороны также высказались в поддержку формирования зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном", - заявил он.

"Стороны приветствовали скорейшее завершение работы по подготовке к подписанию временного соглашения между государствами-членами ЕАЭС и Исламской Республикой Иран, ведущего к образованию ЗСТ", - уточняется в тексте совместного заявления.

Соглашение направлено на создание благоприятных условий для развития взаимовыгодных деловых отношений на основе принципов прозрачности и предсказуемости с учетом лучших международных практик в сфере торгового регулирования, говорится в документе.

"Мы также обсудили формирование зоны свободной торговли между Ираном и странами-членами ЕАЭС. Это тоже может способствовать расширению торговли стран, входящих в ЕАЭС, и Ирана и создать новые условия в региональной торговле", - добавил, в свою очередь, Х.Рухани.

Ранее сообщалось, что Россия и Иран могут парафировать соглашение о зоне свободной торговли уже в марте.

"Будем делать всё возможное, чтобы выйти на процедуру парафирования соглашения к моменту визита президента Ирана Хасана Рухани в Россию. Либо мы договоримся по основным блокам такого соглашения", - заявлял первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, находившийся с визитом в Тегеране в конце февраля.

Также сообщалось, что в конце декабря президенты стран ЕАЭС одобрили запуск переговоров о создании зоны свободной торговли с рядом государств, в том числе с Ираном.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ЕАЭС, ЗСТ


Похожие новости


Россия, Иран и Турция в качестве стран-гарантов на переговорах в Астане вносят важный вклад в продвижение мирного урегулирования в Сирии - Путин Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по транспортировке ядерных материалов Иран рассчитывает на продвижение сотрудничества с Россией - президент Рухани Путин проведет в Москве переговоры с президентом Ирана Рухани Президент Ирана Рухани прибыл в Москву, в понедельник намечена его встреча с Медведевым Официальный визит Рухани в Москву состоится 28 марта - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]