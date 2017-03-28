Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.722 EUR   1.8623 RUR   0.0302 GBR   2.1371 TRY   0.4708

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.37 Brent   51.33

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 14° 31 Мар 12° 1 Апр

Дальнее зарубежье 28.03.2017 20:45

Трамп подпишет указ, пересматривающий политику Обамы в области энергетики

Президент США Дональд Трамп намерен подписать новый указ, который пересмотрит положения плана Барака Обамы "Чистая энергия" и снимет действующий запрет на разработку новых месторождений угля, сообщает во вторник телеканал "Фокс ньюс" со ссылкой на главу Агентства по охране окружающей среды (EPA) США Скотта Прюитта.

По словам С.Прюитта, президент "возьмет курс одновременно на создание рабочих мест и на защиту окружающей среды".

"Появятся рабочие места в нефтегазовом секторе. Слишком долго, на протяжении нескольких лет, некоторые сектора промышленности, определенные сектора экономики находились под пристальным вниманием EPA. Такого больше не будет", - заявил он в интервью телеканалу.

Как ожидается, помимо того, что президент пересмотрит план "Чистая энергия", введенный его предшественником Б.Обамой, Д.Трамп также отменит мораторий на разработку новых месторождений угля. Б.Обама ввел этот запрет в 2016 году. Д.Трамп резко высказывался о моратории и заявлял, что Б.Обама развязал войну против угля, которая вылилась в сокращение рабочих мест и угрозу будущему американских шахтеров.

При этом телеканал отмечает, что администрация США пока не пришла к единому мнению относительно выхода США из Парижского соглашения по климату, ратифицированного Вашингтоном в сентябре 2016 года.

План "Чистая энергия" предусматривает собой сокращение объемов выработки электроэнергии при помощи угля и переход на постоянное использование возобновляемых источников энергии. Он был разработан для того, чтобы объем углеродосодержащих выбросов в атмосферу в США сократился на треть.

Д.Трамп неоднократно критиковал этот план.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ЭНЕРГЕТИКА, ПЛАНЫ


Похожие новости


Трамп подозревает в связях с Россией главу предвыборного штаба Клинтон Подесту ExxonMobil призывает Трампа не отказываться от Парижского соглашения по климату Трамп назначит зятя главой нового управления в Белом доме Трамп прилетит в Брюссель на саммит НАТО 25 мая Китай мало что делает для сдерживания Северной Кореи - Трамп Трамп поздравил со 105-летием ветерана Перл-Харбора Чавеза

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]